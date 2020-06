Grazi Massafera e Caio Castro postam fotos inéditas de viagens juntos

Cumplicidade com o mal

Grazi Massafera e Caio Castro vêm mantendo um romance muito discreto, mas não tentam mais esconder o amor. Os pombinhos publicaram neste Dia dos Namorados fotos inéditas juntos em viagens pelo mundo.

Juntos desde agosto de 2019, os dois já foram juntos a países como África do Sul, Índia, e também às Ilhas Maldivas, na Äsia, além de terem passado o Réveillon em Noronha. No entanto, na época ainda não haviam assumido o namoro.

Na foto publicada por Caio os dois aparecem em um cenário paradisíaco, com o mar azul ao fundo. Já as imagens de Grazi mostra os dois trocando um chamego, com pele bronzeada e mar ao fundo. Ambos escolheram uma legenda simples para a data: "Feliz dia", e um emoji de coração.