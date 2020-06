Grazi Massafera dá 'surra' de beleza em selfie e conta os dias para aniversário: '38 anos chegando'

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Grazi Massafera apareceu no Instagram para a alegria dos fãs nesta quarta-feira (10), atualizando o seu álbum de selfies. Com pouca ou nenhuma maquiagem e sem filtro, a atriz impressionou pela beleza e contou os dias para o seu aniversário de 38 anos, que acontece no dia 28 de junho: "Junho 3.8 chegando #canceriana.", escreveu.