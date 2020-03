Caio Castro revela que sofreu com mau hálito de atriz em cena de beijo

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Em entrevista ao Programa da Maísa, neste sábado (21), o ator Caio Castro revelou que passou por uma situação inusitada durante a gravação de uma cena de beijo. Ele disse que a atriz que iria beijá-lo estava com mau hálito.

"Acho que ela estava nervosa porque ia fazer uma participação e não tomou café da manhã. Aí já veio aquele aromazinho meio estranho", afirmou o ator. Ele também contou que uma pessoa da produção ofereceu uma bala a atriz, e isso o ajudou a gravar a cena.

A apresentadora Maísa brincou com Caio Castro e perguntou quem ele salvaria em um suposto acidente aéreo: "Tatá Werneck, Giovanna Lancellotti ou Grazi Massafera?", perguntou ela citando duas grandes amigas de Caio e a atual namorada, Grazi. "Pensando na humanidade. Com a Giovanna, ficaríamos só eu ela no mundo. Se eu salvo a Tatá, também e ela já tem filho. Pelo menos com a Grazi eu poderia fazer uns filhos", respondeu ele.

Caio Castro e Grazi Massafera estão juntos e tornaram público o namoro em fevereiro durante as comemorações pelo Valentines Day, o Dia dos Namorados americano.