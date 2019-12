Caio Castro impressiona seguidores ao mostrar como foi sua ceia de Natal

Luxo? Que nada! Caio Castro mostrou que é gente como a gente ao compartilhar uma foto de como foi a sua ceia de Natal.

O ator apareceu ao lado da família, com todos sentados em cadeiras de plástico no quintal da casa, com refeições simples e copos de plástico.

Falando no galã global, o relacionamento com Grazi Massafera está indo de vento em popa. Os pombinhos foram clicados juntos na última semana, acompanhados de Sofia Reymond, filha de Grazi.