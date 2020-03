Caio Castro desmente casamento com Grazi e detona ‘Fofocalizando’

Um 'tac' para a Umanizzare

Caio Castro negou ter casado com Grazi nas Maldivas. O ator se pronunciou sobre o boato em uma live, durante a madrugada desta quinta-feira (12). E aproveitou para criticar o sensacionalismo no jornalismo.

"O assunto é um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo, eu me preocupo. Decidi fazer essa live para gente ver a que ponto estamos nos dias de hoje”, disse ele ao contar sua versão.

No vídeo, ele lê uma nota sobre o suposto casamento publicado no programa Fofocalizando do SBT em seguida dispara: "Eu não me casei, eu não fiz cerimônia religiosa nas Maldivas, eu estava de férias. O que me preocupa um pouco é um veículo desse num canal nacional desse porte, emissora que já participei e tenho uma relação familiar de anos, qual a responsabilidade do canal, do programa para dar aval e voz para uma pessoa que arquitetou uma história na cabeça e simplesmente jogou na mídia”.

E continuou: Se tornou algo tão grande que as pessoas da família vieram me perguntar porque não foram convidados pro meu casamento”, relatou.

O ator deixou claro que não tem a intenção de atacar o trabalho de ninguém, mas alertou os internautas que tomem mais cuidado com as notícias que são veiculadas.