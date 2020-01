Caio Castro cria 'império empresarial' e gera mais de 2300 empregos

Nas redes sociais, Caio Castro parece o típico aventureiro que só quer curtir a vida. Mas o ator vem provando que vai bem além disso e por trás de seus posts no Instagram e personagens na televisão, ele vem construindo um verdadeiro império.



Foto: Sal Ricardo / Divulgação

Segundo o Uol, o artista de 30 anos investiu parte do dinheiro que faturou como ator na Globo e com contratos publicitários e entrou como sócio de Sandro Andrade, na Construtora Nosso Lar, desde 2015. Desde então, ele já entregou três torres de apartamentos e atualmente constroi um condomínio luxuoso na área nobre de Praia Grande, na Baixada Santista, em São Paulo.

Além disso, Caio tem uma agência de publicidade, a C3, onde gerencia sua carreira e propagandas comerciais e de mais 10 clientes.

O ator também investiu no setor gastronômico, com 40 lojas da Rede Black Beef de Hamburguerias. Ele pretende inaugurar mais 20 lojas ainda neste ano.



Foto: Sal Ricardo / Divulgação

Ao Uol, o sócio, Sandro, falou sobre as oportunidades criadas para outras pessoas por conta dos empreendimentos de Caio: "O melhor disso tudo é a quantidade de empregos que a gente gera. Na construtora, são 800 empregos diretos. Nas hamburguerias, somando os diretos e indiretos, geramos 1500. Aqui na agência, são 60. Estamos na contramão de um país que vive em crise e seguimos trabalhando duro".

A previsão é que a construtora construa mais seis empreendimentos no local até o fim de 2020, com previsão de entrega para 2023. "O sucesso e a fama do Caio não são de graça, não são em vão. Ele acompanha tudo de perto e filma para discutirmos nas reuniões. O Caio é um menino que vai fazer 31 anos e é um grande empreendedor, não só bom ator", diz Sandro.

Com informações do Uol.