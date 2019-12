Grazi e Caio vão passar virada juntos; colunista revela que ator jamais irá assumir romance

Firmes no romance mas sem rotular a relação publicamente como namoro, Grazi Massafera e Caio Castro vão passar o Réveillon juntinhos na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, segundo o jornal Extra.

Caio já chegou no local e está hospedado em uma casa de frente para a praia. Já Grazi ganhou cinco dias de folga das gravações de "Bom Sucesso" e vai poder curtir o galã à vontade, já que a filha, Sofia, viajou para a Califórnia, nos EUA, com o pai Cauã Reymond, e a madrasta, Mariana Goldfarb, e só volta em janeiro.

Vale lembrar que na última semana, o colunista e apresentador do "Fofocalizando", Leão Lobo, afirmou que Caio Castro jamais irá assumir o namoro com Grazi Massafera ao público. Isso porque ele teria contratos publicitários que exigem um perfil solteirão e aventureiro do rapaz. Será?!

Como já contamos aqui, Caio é uma das celebridades que mais ganham com publicidade no Instagram. Segundo a agência Hoooper HQ, em julho, o rapaz chegava a cobrar R$ 500 mil por post na rede social. Ele é queridinho principalmente na categoria de viagens, liderando a lista nesse setor.