Volume em sunga de Caio Blat em foto com namorada choca seguidores

Caio Blat voltou a chamar atenção dos internautas por conta de um "volume" à mostra, em uma foto com a namorada, a atriz Luisa Arraes. Quem compartilhou o clique foi a própria Luisa, que parece ter deixado o "detalhe" passar despercebido: "Como eu tava com a pessoa que eu gosto. Foto que vou emoldurar", escreveu ela.

Nos comentários, os seguidores só prestaram atenção em uma coisa: o volumão na regiõa da cueca. Uma internauta perguntou: "Ele estava com a pochete do lado se dentro?", enquanto outra disparou: "Aquilo é um celular né? Ou parece um tablet". Uma terceira comentou para a atriz: "Nega, tu passa bem viu". As brincadeiras não ficaram de fora: "Estão lindos vocês 3! hahaha", "não precisa nem dar zoom".