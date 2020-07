Maria Ribeiro detona Luisa Arraes e fala sobre namoro: ‘última pessoa que imaginava’

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

A atriz Maria Ribeiro falou sobre os ex-casamentos com os atores Paulo Betti e Caio Blat em podcast ‘É Nóia Minha’, com Camila Fremder.

Maria comentou que oficialmente ainda está casada com Caio Blat, de quem se separou em 2017. “Eu já devia estar escrevendo divorciada há muito tempo, mas ainda tenho que colocar que sou casada nas fichas de cadastro”, contou.

Sobre a experiência com as separações, Maria disse que foi diferente: “A gente separar em tempos de redes sociais é muito diferente. Quando eu separei do Paulo, não existia isso, por exemplo. É como se tivesse uma etiqueta”, afirmou.

A atriz ainda relembrou um episódio em que Camila afirmou que Maria parecia ter uma boa relação com os ex-maridos. “Você compra isso? Meu amor, eu sou ótima atriz”, respondeu aos risos.

Ela ainda comentou sobre o namoro de Caio com a atriz Luisa Arraes. “A Luisa era minha fã, me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal, e aí o Caio foi fazer uma peça com ela. Mas tudo bem porque o casamento já estava totalmente cagado, já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava”, disse, elogiando a atriz em seguida: “menina tão legal”.

Ribeiro também disse que mantém contato com Caio por conta do filho, Bento, de 10 anos, mas que isso não impede de brincar com a situação. “Outro dia, o Bento me pediu para brincar de pique-esconde e eu falei que não queria. Ele disse que a Luisa é muito boa de pique-esconde, e eu respondi: 'Lógico, ela tem a sua idade’”, revelou aos risos.