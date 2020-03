Caetano Veloso lembra que há 9 anos estacionou o carro no Leblon e virou meme

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

O cantor Caetano Veloso, lembrou nesta terça-feira (10), que há exatos 9 anos, estacionou o carro no Leblon.

Com bom humor, o cantor postou em suas redes sociais, com uma foto do dia. O simples fato de ele ter estacionado o carro virou matéria e chamou exatamente a atenção pela irrelevância do caso, se tornando um meme conhecido até hoje.

Confira a publicação:

Foto: Reprodução / Instagram