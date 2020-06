Ator relembra ménage com Caetano Veloso e ex-mulher do cantor: ‘ele chegou junto’

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

O ator e bailarino Ciro Barcelos contou em entrevista a Maria Zilda Bethlem em uma live no Instagram que fez ménage com Caetano Veloso e a ex-mulher do cantor, Dedé Gadelha.

“Eu e Dedé tínhamos um certo caso. Ela casadíssima com Caetano, que era meu ídolo. Uma vez num verão na Bahia, na casa deles, que ficava com as as portas sempre abertas, eu cheguei com ela e estava Caetano sentado com um violão. A gente ficou ali um pouquinho, cantou uma música e logo ela me pegou pela mão e subimos para o quarto. Caetano passado, com aquele olhar de leonino dele. Depois de um tempo, claro, ele chegou junto e fizemos um amor lindo”, contou.

Ciro ainda relembrou a época em que namorava o coreógrafo Lennie Dale enquanto se relacionava com a atriz Wilza Dias, que namorava ao mesmo tempo Gal Costa. “Aquele prédio no Vidigal, o Tambá, era onde morava todo mundo. Era um surubão. A gente saía da praia com as surubas escaladas... Lennie era apaixonado por mim e eu era apaixonado por todos. Eu ia para lá fugido dele. Lá tinha a casa da Gal Costa, encostado tinha a porta aberta do Jorge Mautner, que era lindo, com um cabelo enorme. Namorava muito com o Mautner. Eu e Leni vivíamos juntos, mas eu era apaixonado pela Wilma Dias, que era namorada da Gal na época. A gente namorava escondido da Gal, que era muito ciumenta... Éramos uma geração gostosa e livre”, contou.