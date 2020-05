Cães que dormem com os donos são obedientes, aponta estudo

A Culpa é do Supremo

Cães que dormem com os donos são mais obedientes e bem comportados, aponta pesquisa divulgada no periódico Human Nature. De acordo com o o estudo, esse elo com o dono pode causar sensação de segurança, conforto e aumenta o vínculo de amizade com o animal.

Já o zootecnista e especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, o Dr. Pet, acredita que a união entre dono e animal pode trazer outros benefícios. "Quanto mais perto o cão está de nós, é mais fácil humanizá-lo", Dr. Pet, em entrevista à Revista Casa e Jardim.

Rossi também explica que os cães que dormem no quarto são considerados 'meu cão, meu filho' ou 'meu bebê'. Entretanto, para os bichos que passam a noite dentro de casa, 'meu cão, meu amigo', e para os que dormem fora de casa são apenas 'meu cão, meu animal'.