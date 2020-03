Ronaldinho participa de campeonato na cadeia valendo leitão, diz imprensa paraguaia

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, preso no Uruguai com passaporte falso na última semana, tem interagido com colegas de detenção da Agrupação Especializada da Polícia Nacional, em Assunção.

Segundo a Folha de São Paulo, um comissário relatou em entrevista para uma rádio que o craque jogou uma partida de futebol com os internos. Alguns jornais paraguaio, como o site Hoy, chegaram a especular que Ronaldinho estaria participando de um campeonato em que o prêmio seria um leitão.

Nesta sexta, de acordo com a Folha, o Tribunal de Apelação negou o recurso interposto pelos advogados dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho, 39, e Roberto de Assis, 49, e manteve os dois presos na Agrupação Especializada.

Essa foi a terceira tentativa de recurso dos irmãos Assis. Na terça (10), Amarilla atendeu a contra-argumentação do Ministério Público e negou aos brasileiros a prisão domiciliar. O Ministério Público apontou que havia o risco de fuga dos brasileiros.

Segundo o Ministério Público paraguaio, os brasileiros entraram no país na quarta (4), portando passaportes e cédulas de identidades adulterados. Os números dos documentos apreendidos pertencem a outras pessoas.