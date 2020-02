Briga entre facções já registra primeira morte em presídio de Manaus

Manaus/AM - Após 8 mortes registradas nesta segunda-feira (10) nas ruas de Manaus e a informação de que a Facção Comando Vermelho teria tomado a maioria de áreas de tráfico da rival Família do Norte, informações preliminares dão conta de que um homem foi morto em um presídio localizado no quilômetro 8 da BR-174.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informou que detento Fabricio da Silva dos Santos Neto, de 31 anos, que era lotado no pavilhão 2 do Complexo Penitenciário Anisio Jobim, foi assassinado no início desta noite após uma briga com outros detentos. Os suspeitos pelo homicídio foram levados para a delegacia para prestarem depoimentos.

Familiares de presos foram até a entrada do ramal que dá acesso aos presídios para obter mais informações.