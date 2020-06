Neymar tem auxílio emergencial de R$ 600 aprovado

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Neymar teve seu CPF e dados pessoais utilizados no cadastro do auxílio emergencial de R$600 reais. De acordo com o UOL Esporte, o cadastro chegou a ser aprovado, mas minutos depois mudou o status para ‘em avaliação’.

De acordo com a reportagem, o registro contém o CPF, data de nascimento e nomes de familiares verdadeiros do jogador.

Em resposta, os representantes de Neymar informaram desconhecer a existência da solicitação até serem contatados pelo site UOL. E que o jogador jamais solicitou o benefício.