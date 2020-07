Paolla Oliveira é levada às pressas ao hospital após ser mordida por cachorro

Wilson Lima e a solidão do Poder

Paolla Oliveira precisou ser levada às pressas ao hospital em plena pandemia de coronavírus, após ser atacada por um cachorro em seu sítio no interior do Rio de Janeiro. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, incidente aconteceu em maio, mas até agora ninguém sabia disso.

A assessoria da atriz confirmou o ocorrido, explicando que outro cachorro entrou no sítio localizado em Araras, na Região Serrana do Rio, e acabou se estranhando com o cachorro dela.

Paolla tentou apartar a briga, para evitar que o pior acontecesse com o seu cãozinho, e acabou ficando ferida.

A atriz passou cerca de 2h no Hospital Santa Teresa, em Petrópoles, sendo liberada após os cuidados médicos.