Mesmo com surto da Covid-19, chineses continuam vendendo carne de cachorro

O prefeito que Manaus vai escolher

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, foi aberto um famoso festiva chinês de carne de cachorro. Ativistas esperam que os dias do evento estejam contados.

O governo fez uma campanha o bem-estar animal e reduzir os riscos à saúde destacados pelo surto do novo coronavírus.

Segundo informações, a feira anual de dez dias na cidade de Yulin, no sudoeste do país, costuma atrair milhares de visitantes, muitos dos quais compram cães exibidos em gaiolas apertadas.Entretanto, este ano Defensores dos direitos dos animais disseram que os números deste ano diminuíram.

O governo está elaborando novas leis para proibir o comércio de bichos selvagens e proteger os de estimação. E os ativistas trabalham para que este ano seja o último em que o festival será realizado.