Cão fica em quarentena após suspeita de coronavírus

Autoridades do governo de Hong Kong disseram que um cão de estimação de um paciente infectado com o Covid-19 ficará em quarentena após exames detectarem a presença de "nível baixo" do coronavírus em amostras colhidas do animal. A informação foi passada hoje pelo Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação (AFCD).

Segundo o UOL, funcionários do departamento foram até um apartamento em Tai Hang, região sudeste da ex-colônia britânica, recolheram o cão e realizaram os testes com amostras orais, nasais e retais.

Conforme o comunicado do departamento, as amostras de cavidade nasal e oral tiveram resultados "fracamente positivos". O animal foi colocado em quarentena na instalação para animais no porta de Hong Kong e não há outros animais no local, afirmou o porta-voz.

O cão não apresentou nenhum sintoma relevante da doença e ainda não se sabe se o vírus pode ser transmitido via animais domésticos ou que eles possam ser, de fato, infectados. As autoridades realizarão mais testes para saber se é possível a infecção ou se é resultado da contaminação ambiental da boca e nariz do cão.

O porta-voz recomendou veementemente que animais de estimação mamíferos de pacientes confirmados como infectados pelo coronavírus sejam colocados em quarentena pelo departamento para testes durante 14 dias em instalações designadas.