Homem que matou cachorro a facadas disse que animal era uma oferenda para Satanás

Um homem suspeito de matar um cachorro até a morte disse que o animal era uma oferenda para Satanás. Ele foi autuado por maus-tratos e liberado.

O animal foi morto com seis golpes de faca e depois o homem amarrou as patas dianteiras, traseiras e o focinho do animal com arame farpado.

De acordo com o G1, na delegacia o suspeito disse que agiu impulsionado por uma “força maligna”. A pena para o crime é de três meses a um ano de reclusão, sendo aumentada por conta da morte do animal.