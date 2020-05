Wanderlei Silva aceita oferta milionária para enfrentar lenda do boxe Mike Tyson

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

O lutador de MMA Wanderlei Silva, ficou deslumbrado com a o convite para uma luta milionária contra Mike Tyson no Bare Knuckle FC, evento de boxe sem luvas. Para o site ‘MMA Fighting’ , o presidente do evento, David Feldman, só fica faltando a decisão de Tyson.

A proposta para o confronto é de US$ 10 milhões (R$ 54 milhões) para Wanderley, e dobro do valor para Mike Tyson.

"O Bare Knuckle me contatou perguntou se eu estava interessado em fazer uma luta contra o Mike Tyson nas regras deles. Se eu teria coragem de fazer, foi a palavra que usaram. Falei que coragem eu tenho de sobra. Seria uma honra lutar contra o Mike Tyson, e, se ele aceitar, vai ser um golaço", explicou Wanderley para a imprensa.

O brasileiro acredita em seu potencial: "Imagina você ir lá e meter uma bomba no queixo do Mike Tyson? Eu ia adorar dar umas porradas no Mike Tyson. Quem não ia querer? Até levar umas também."

Tyson, já com 53 anos, deve anunciar nos próximos dias contra quem será seu retorno aos ringues.