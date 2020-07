Cachorro invade entrevista coletiva on-line de goleiro do Fluminense e alegra web

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Uma entrevista coletiva on-line que estava sendo realizada com o goleiro Muriel do Fluminense, na última sexta-feira (24), foi invadida por um cachorro enquanto a dona, jornalista Luiza Sá, do jornal Lance, tentava fazer uma pergunta para o jogador.

A interrupção canina levou aos risos o atleta tricolor e os latidos dificultaram a profissional de realizar a sua pergunta, mas proporcional um momento engraçado e fofo. Confira:

Quando você vai perguntar pro Muriel e seu cachorro decide que quer participar da coletiva. Desespero purinho na voz. Feliz por pelo menos proporcionar um momento de alegria. pic.twitter.com/6TlEONd8YA — Luiza Sá (@luizasabg) July 24, 2020

O momento gerou alegria de muitos na web. O cachorrinho metido a repórter se chama Bruce e segundo a sua dona, logo após ela conseguir concluir a sua pergunta, ele ficou quietinho o resto da entrevista coletiva.