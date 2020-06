Cachorro é esfaqueado na cabeça por vizinho irritado

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Um cachorro chamado esfaqueado na cabeça por um vizinho, nesta terça-feira (18), no Distrito Federal. Segundo site de notícias Globo, o dono do animal que se chama ‘Thor’ contou que ele se soltou da corrente e fugiu. Por morar em uma região de chácaras a casa não tem muro.

Ainda segundo a reportagem o cachorro começou a brigar com outro animal na casa da vizinho. O homem xingou e ameaçou o dono e Thor. Sem conseguir conter o animal, um outro cachorro surgiu e iniciou uma nova briga.

“Nesse tempo o homem já tinha ido na casa dele e voltado com um facão e dado uma pancada na cabeça do meu cachorro e aí abriu a cabeça dele.”, contou o dono do animal.

O animal passou por uma cirugia. O caso é investigado como maus-tratos.

Um cachorro chamado esfaqueado na cabeça por um vizinho, nesta terça-feira (18), no Distrito Federal. Segundo site de notícias Globo, o dono do animal que se chama ‘Thor’ contou que ele se soltou da corrente e fugiu. Por morar em uma região de chácaras a casa não tem muro.

Ainda segundo a reportagem o cachorro começou a brigar com outro animal na casa da vizinho. O homem xingou e ameaçou o dono e Thor. Sem conseguir conter o animal, um outro cachorro surgiu e iniciou uma nova briga.

“Nesse tempo o homem já tinha ido na casa dele e voltado com um facão e dado uma pancada na cabeça do meu cachorro e aí abriu a cabeça dele.”, contou o dono do animal.

O animal passou por uma cirugia. O caso é investigado como maus-tratos.