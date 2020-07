Suspeito de operar 'disque-droga' em Manaus é preso enquanto fazia entrega

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Wenderson Nogueira Lira, 35, vulgo ‘Dinho’, suspeito de tráfico de drogas foi preso na tarde desta sexta-feira (31) em um posto de gasolina no bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital. Ele recebia as encomendas por meio de ‘disque droga’.

Após denúncia anônima informando que o suspeito faria uma entrega de entorpecentes, a polícia se deslocou para o local e realizou a abordem. Com ele foram apreendidos 35 trouxinhas de cocaína, 10 pacotes de cocaína, 1 balança de precisão e 1 arma tipo airsoft.

Ainda segundo informações da polícia, o homem nunca havia sido preso e estava no ‘ramo’ há 4 anos. Ele fazia tudo sozinho desde responder as mensagens até entregar as encomendas.

Wenderson foi encaminhado para o 23 Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabiveis.