Cabelo oleoso? Maçã e cerveja podem ser infalíveis no tratamento

Uma fruta que pode ajudar no combate aos fungos e de bactérias presentes no couro cabeludo, é a maçã. De acordo com o UOL, ela ajuda a prevenir o aparecimento da caspa. Além disso, a maçã é antioxidante, o que faz aumentar e acelerar a circulação sanguínea na zona da nuca, amenizando a oleosidade no couro cabeludo.

Ainda de acordo com a publicação, a cerveja cria um escudo e repara os fios deixando o cabelo macio e solto. Entretanto, as suas propriedades naturais inibem a produção de gordura.

Pensando nisso, o UOL divulgou a receita de uma máscara caseira de maçã e cerveja que limpa, hidrata e dá brilho ao cabelo. Confira;

Ingredientes

- Suco de 1 limão;

- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio;

- 1 maçã;

- 1 cerveja.

Preparação

1. Bata os ingredientes no liquidificador durante alguns minutos, até alcançar uma pasta consistente e homogênea.

2. Aplique no cabelo e deixe atuar por 30 minutos.

3. Remova a mistura dos fios com água corrente e em seguida lave o cabelo normalmente.

Use esta máscara uma vez por semana.