Médico fala sobre queda de cabelo no pós-parto

Segundo dado da Sociedade Brasileira do Cabelo, a perda de fios pode ser de 30% a 50% após a gestação. Em media, 50% das mulheres a queda ocorre entre o segundo e o quarto mês do pós-parto: nessa fase pode ocorrer uma queda severa e que normalmente se estende por um período de quatro e seis meses. Durante a gravidez é comum a mulher se deparar com o crescimento do cabelo: os fios crescem mais rapidamente, fortes e brilhantes devido ao aumento da produção de hormônios. E se ao longo dos nove meses o cabelo parece mais volumoso, o pós-parto geralmente é reservado à queda desses fios.

A quantidade de fios que caem durante a escovação ou no travesseiro faz com que as mulheres corram em busca de uma solução rápida. De acordo com o médico especialista em transplante capilar, Dr. Thiago Bianco, embora isto pareça algo descomunal, é um processo natural do corpo feminino.

“Depois do parto, as produções desses hormônios tendem a decrescer voltando aos seus níveis normais. Aqueles fios que cresceram por ação hormonal começam a cair numa velocidade rápida e isso assusta muitas mulheres. Parece que a queda vai evoluir para um processo de calvície permanente, mas não vai”, explica o especialista.

Após o processo de queda, o ciclo natural do cabelo retorna à normalidade e para que o cabelo volte a crescer a recomendação é que se tenha uma alimentação saudável rica em flavonoides, além de uma hidratação constante. "Descansar, consumir frutas e vegetais, hidratar-se e evitar situações que danifiquem os fios como fazer tranças, rabo-de-cavalo e escova”, esclarece Thiago.

Transplante capilar

Se após um longo período a mulher perceber que a reposição dos fios não normalizou, este é o momento de procurar ajuda médica. Durante o acompanhamento do caso, uma das possibilidades é que em algumas regiões os fios não voltem a crescer mesmo com a suplementação vitamínica e os cuidados recomendados.

O especialista conta que uma das soluções que vem sendo exploradas pelas mulheres é o transplante capilar. Dr. Thiago explica que o procedimento é mais simples do que se imagina e os resultados são permanentes. “A paciente que perceber uma região com calvície, pode procurar o transplante capilar como uma solução definitiva. O procedimento é simples, a anestesia é local e a paciente volta para casa no mesmo dia”, explica o cirurgião.