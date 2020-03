Marília Mendonça surge gatíssima e faz sucesso com novo visual

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Marília Mendonça fez sucesso após mostrar o seu novo visual no Instagram. Ao apareecer com os cabelos longos e mais platinados, a cantora ficou encantada consigo mesma, e com razão. "gente...(pausa pra não perderem o fôlego)... olha essa gata passando no seu feed", escreveu a rainha da sofrência.

Os seguidores também se derreteram em elogios e se espantaram com a beleza.