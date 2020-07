Veja dicas para se livrar dos cabelos brancos usando abacate

Amazonas precisa respirar

Quando não é produzida melanina suficiente o fio do cabelo torna-se branco. A informação foi publicada no portal Incrível Blub.

Existem outros fatores que propiciam o aparecimento dos fios grisalhos e que incluem: idade, genética, má alimentação, tabagismo e consumo excessivo de álcool, sedentarismo e elevados níveis de stress.

Descubra como o abacate age contra os cabelos brancos:

O Incrível Club conta que além de se tratar de uma fruta nutritiva e deliciosa, o abacate também contribui para ter um cabelo macio e brilhante, e sem fios brancos! Isto porque o alimento é rico em minerais, vitamina E e ácidos gordos, com propriedades de reestruturação, hidratação, e antioxidantes - o que por sua vez evita os cabelos brancos.

O que deve fazer?

Faça uma pasta com abacate maduro e aplique no comprimento dos fios e no couro cabeludo. Deixe atuar durante 20 minutos e depois lave normalmente.