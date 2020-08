Eterno Cabeção de Malhação, Sérgio Hondjakoff mostra rostinho do filho pela 1ª vez

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

O ator Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção de Malhação, mostrou o rostinho do filho pela primeira vez. O bebê de algumas semanas de vida é fruto do relacionamento com Danielle Monteiro.

Benjamin nasceu no dia 11 de julho e Sérgio contou sobre a experiência. “Estava tudo programado para eu assistir o parto, mas a Dani desceu com a minha mãe para a consulta de pré-natal no Rio e o Ben resolveu aproveitar e vir logo conhecer a gente. Foi uma emoção tão grande carregar e ver o Ben que até chorei e agradeci muito a Deus por esse presente que ele me deu”, lembrou em entrevista à Quem.

O casal está isolado em uma chácara com o bebê por conta da pandemia de coronavírus.



Foto: Carmen Hondjakoff