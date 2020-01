Menino termina tratamento contra leucemia e é aplaudido por colegas da escola; assista

Receber o diagnóstico de câncer não é fácil para ninguém. Esta é a primeira causa de morte por doença em crianças, de acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA). E a leucemia é uma das mais agressivas.

John Oliver, de apenas seis anos de idade, lutou contra a doença desde os três anos de vida. Ele foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, de acordo com informações do pai, John Zippay, em entrevista à rede de TV americana CNN.

Oliver terminou o tratamento de quimioterapia contra a leucemia e, quando voltou à escola, foi aplaudido de pé por seus colegas de classe em Newbury, Ohio. Assista ao vídeo:

O diagnóstico foi feito após Oliver sofrer um acidente doméstico. O garoto caiu e bateu a cabeça na cabeceira da cama. Ao ser encaminhado ao hospital, a equipe médica descobriu a leucemia.

O menino passou por diversos tipos de quimioterapia e procedimentos cirúrgicos. Segundo o pai, Oliver não conseguiu frequentar a escola normalmente durante o tratamento. “Ele ter perdido algumas vezes foi difícil, mas a turma ficou muito feliz em vê-lo”, afirmou Patrick Gannon, diretor da escola St. Helen.

“Tivemos muito apoio da família, amigos, integrantes da comunidade, funcionários da escola e do hospital”, disse John Zippay, que comemora, ao lado da esposa, a recuperação do filho.