Mangarataia previne 3 tipos de câncer; saiba como usar

Conhecido também como Mangarataia, o Gengibre possui propriedades diversas que aceleram o metabolismo, melhoram gastrite e úlceras, relaxam o sistema gastrointestinal - prevenindo náuseas e vômitos - além de ajudar na perda de peso. Mas a raiz também é uma poderosa aliada na prevenção ao Câncer. Entre eles, o colorretal, o de próstata e o de estômago. E ainda

Conforme pesquisas, a substância 6-gingerol é responsável por prevenir o desenvolvimento e proliferação de células cancerígenas na região do intestino, e também da próstata, agindo não só na prevenção como em uma significativa inibição da progressão celular, alterando a taxa de crescimento rápida de células cancerígenas. Como também age muito bem contra alterações provocadas por úlceras estomacais, atua na prevenção do câncer do estômago.

Consumo

Em forma de chá e como tempero, além de ingrediente de doces. É possível temperar aves, peixes e carne bovina usando a raiz "ralada" ou em lasquinhas, e também fazendo sopas, purês, saltados e molhos, geléias, doces. A versão mais potente é a seca e moída, mas pode ser um tanto amarga amarga. A ideia é acrescentar e descobrir diversas formas de consumir o gengibre, que é um ingrediente muito versátil na cozinha.

Cultivo

É uma planta de fácil cultivo e pode ser plantada em um vaso. Ela recebe bem ambientes internos, próximos a uma janela, sem receber a luz do sol diretamente. O solo deve ser mantido úmido, mas não encharcado, principalmente depois dos botões aparecerem.

Atenção

O gengibre deve ser consumido conforme orientação de fitoterapeuta ou nutricionista, uma vez que o excesso pode resultar em hipoglicemia ou hipotensão em pessoas, respectivamente, diabéticas ou hipertensas. O uso combinado com remédios que afinam o sangue como Aspirina também pode causar mal estar e sangramentos.