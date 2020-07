Policiais que investigam desaparecimento de Madeleine McCann cavam buraco em casa de suspeito

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Os policiais alemães responsáveis pela investigação do desaparecimento da garota Madeleine McCann fizeram buscas em um quintal na cidade de Seelze, na Alemanha, nesta terça-feira (28).

Segundo o Associated Press, Julia Meyer, uma porta-voz da promotoria, confirmou que investigadores da polícia estiveram no local, onde há uma retroescavadeira desde segunda-feira, e que a presença deles lá tem ligação com o caso.

"O procedimento acontece em conexão com nossa investigação a respeito de Madeleine McCann,” afirmou. Ela não deu mais detalhes sobre o procedimento, só afirmou que a polícia ainda precisa de tempo para terminar.

As autoridades alemãs afirmaram no último mês que identificaram um cidadão de seu país de 43 anos como um suspeito no caso, e que ele é investigado por suspeita de homicídio.

O suspeito está em uma prisão na Alemanha. Ele morou muitos anos em Portugal, inclusive na Praia da Luz na época do desaparecimento de Madeleine. Ele tem duas condenações por contatos sexuais com menores, de acordo com as autoridades.

O nome dele ainda não foi revelado, mas na mídia alemã ele é conhecido como Christian Brückner. O último lugar onde ele morou na Alemanha foi na cidade de Braunschweig, a cerca de 70 quilômetros de Hanover.