David Brazil apalpa Neymar com volume à mostra e pede: 'me dá?'

David Brazil 'tirou muita casquinha' de Neymar Jr. em um vídeo publicado pelo promoter durante a festa de aniversário de Gabriel Medina.

Nos Stories do Instagram, David apalpou diversas vezes a bunda do jogador - que por sinal virou assunto por conta da calça mega colada e volume frontal à mostra.

Neymar, que estava entretido conversando com outra pessoa, em um certo momento pediu que o colega parasse: "Para, cara!". David continuou e disse: "o bumbum mais cobiçado da festa", cantando em seguida uma música sugestiva: "me dá, me dá me dá, danoninho dá...". O promoter chegou a pedir que Neymar virasse, e o jogador respondeu, ainda bem humorado: "C*****! Respeito!".