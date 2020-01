Em momento picante, Geisy Arruda com seios à mostra exibe marquinha de bronze

Geisy Arruda levou os seus seguidores à loucura na noite desta quinta-feira (16) ao aparecer com parte dos seios à mostra em um post do seu Instagram. A digital influencer surgiu com uma micro blusa e usando apenas uma calcinha preta, estilo asa delta.

Bem sensual, a musa exibiu a boa forma e a marquinha de bronze não passou despercebido pelos fãs. “Gostosa”, “Mulherão”, “Delícia” foram apenas alguns dos comentários deixados no post de Geisy.