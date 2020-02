Tati Zaqui enlouquece seguidores ao postar vídeo rebolando bumbum em fã

A funkeira Tati Zaqui esquentou o clima mais uma vez na web ao compartilhar um vídeo com seus seguidores, neste domingo (16).

Durante seu show, a funkeira aparece vestindo um top com um short curtinho rosa neon e rebola bastante enlouquecendo os fãs. Em um dos momentos, Tati Zaqui aparece com uma garrafa de bebida alcoólica e se aproxima de um rapaz que está prestigiando o evento.

Ao som de Dance Monkey, Tati sensualiza rebolando o bumbum bem próximo ao rosto do rapaz. Em seguida, ela derrama a bebida na boca do homem.

Na legenda do vídeo, ela escreveu: "é no show que rola a retribuição né". Os fãs reagiram à publicação e vários comentários como "Um dia você ainda mata um deles do coração", "Nem um guindaste...", "Sortudo" e "queria", surgiram no vídeo da artista.