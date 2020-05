Simaria revela que não pode ter mais filhos: 'minhas gravidezes foram muito difíceis'

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

A cantora Simaria, da dupla com Simone, revelou que não pode mais ter filhos. Ela que é mãe de duas crianças, surpreendeu os fãs ao falar sobre o assunto durante entrevista ao canal do youtuber Matheus Mazzafera.

“Ninguém sabe. Eu não posso ter mais filhos. Já fiz a ligadura [laqueadura], que nem diz o povo. Minhas gravidezes foram muito difíceis, sempre passei muito mal”, disse.

Com 37 anos, a cantora contou que sofreu muito durante as duas gestações: “Eram 9 meses enjoando todos os dias. Eu sofria demais! Era na época que eu viajava muito de ônibus. A gente ainda estava no processo de explodir no Brasil inteiro”.

Em 2018, Simaria se afastou dos palcos por vários meses após ser diagnosticada com tuberculose ganglionar, uma bactéria que afeta principalmente os pulmões e aproveitou a entrevista para falar sobre a doença. “Foi um momento que consegui dar um freio na agenda, porque minha saúde não me permitia fazer aquelas loucuras como fazíamos antes. Estou ótima!”, contou.

Simaria é casada há mais de 10 anos com o empresário espanhol Vicente Escrig, com quem teve dois filhos.