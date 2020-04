Pabllo Vittar dá 'viradinha' de lado e mostra bumbum GG: 'Luísa Sonza é você?

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Pabllo Vittar voltou a aquecer as redes sociais nesta quarta-feira (8) ao postar uma foto no estilo mulherão, com cabelos loiros e lingerie: "saudades sair gostosa por ae", escreveu a cantora.

Ela também postou um vídeo dando close no corpo, com direito a 'carão'. Nos comentários, além de lançarem diversos elogios, os seguidores a compararam com Luísa Sonza.