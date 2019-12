De biquini, Lívia Andrade curte praia e ostenta bumbum enorme

Lívia Andrade enlouqueceu os fãs na noite desta quarta-feira (25), após publicar em seu instagram uma foto de costas mostrando o bumbum de biquini fio dental. A apresentadora do ‘Fofocalizando' está curtindo o período natalino em Salvador, na Bahia.

No post, Lívia escreveu "Look do dia. Ah, gente é isso, sem frases bonitas porque não combina!” e os fãs não perderam a oportunidade em exaltar a beleza da Rainha de Bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti.

"O agachamento está em dia", comentou uma seguidora. "Humilhação agora, depois de uma ceia? Maravilhosa", disse outra.