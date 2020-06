Juju Salimeni abusa no decote e posta mensagem de reflexão aos fãs: 'iniciar o dia agradecendo'

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Juju Salimeni atualizou seu feed no Instagram, nesta terça-feira (23), com uma reflexão e também arrasou no clique. A musa fitness abusou no decote e arrancou suspiros dos internautas.

“Como seria iniciar o dia #agradecendo pelas coisas que NÃO aconteceram? Como seria #sorrir porque alguns planos não deram certo, e outros melhores chegarão? Como seria #agradecer pelas portas fechadas e dizer que elas foram tão IMPORTANTES para sua EVOLUÇÃO e para que você fizesse muitas outras ABRIREM diante de VOCÊ?”, escreveu na legenda.

Ela finalizou ao citar o texto de um psicanalista Orleandro Lira. “Nada acontece por ACASO, tudo tem um porquê, e se conseguirmos #confiar que tudo está onde DEVERIA, viveríamos com mais PAZ e brigaríamos menos com as CIRCUNSTÂNCIAS, louvaríamos a VIDA pelos NÃOS e CELEBRARÍAMOS as crises, elas vieram com um PROPÓSITO e após cumprir, TERMINARÁ. Não se desespere se as coisas saíram do seu controle e saiba que nenhum fio de #cabelo cai sem uma permissão MAIOR!.

Os seguidores a elogiaram bastante pela mensagem: “Tá muito gata essa molierrr”, “minha inspiração”, “que palavras lindas”, “perfeita sem defeitos, nenhuma musa chega aos seus pés maravilhosa.”