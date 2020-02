Pabllo Vittar vai de Dora Aventureira a Carnaval de Salvador e fio-dental some em bumbum gigante

Pabllo Vittar usou um look ousadíssimo nesta segunda-feira (24), em sua apresentação no Carnaval de Salvador.

Vestida de Dora Aventureira, a cantora animou uma mutidão. Com o um fio-dental que não dava conta do recado Pabllo rebolou muito no bloco de Ondina e chegou a ligar para a mãe durante a música “Amor de Quenga”. Ela deu tchau para a mãe e jogou beijo.

Veja o look da cantora:

Foto: @ErnnaCost