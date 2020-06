Geisy Arruda provoca internautas ao deixar bumbum à mostra em lingerie de fio-dental

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Geisy Arruda deixou a web pegando fogo após atualizar o feed de seu perfil oficial do Instagram, nesta sexta-feira (26) com uma foto picante em que deixa o bumbum de foram em lingerie de fio-dental.

“E com vontade de aglomerar e não pode né, minha filha? Abaixe o fogo do rabo e fique em casa!" , disse ela na legenda da publicação.

Os fãs foram à loucura com a foto da influencer e deixaram vários elogios ao corpo e bumbum da morena. "Esse rostinho de inocência me dá um...", "você é tão gostosa", "Você tá com uma r*** gostosa", "Nossa que abundância", foram alguns dos comentários.