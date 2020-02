De fio-dental, Geisy Arruda posta foto picante e seguidores piram: 'Que ra** gostosa'

Foto: Reprodução / Instagram

A digital Influencer Geisy Arruda deixou os seguidores boquiabertos ao publicar uma foto picante em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (26). Usando uma meia arrastão, a blogueira mexeu com a imaginação dos fãs.

No clique, a loira sensualizou com um top provocante e de fio-dental, sentada de costas para a câmera. Com a posição de deixar qualquer um de queixo caído, o bumbum gigante da influencer ganhou destaque na imagem.

Geisy Arruda recebeu vários comentários ousados e não faltaram elogios à modelo.