De calcinha, Geisy Arruda equilibra papel higiênico no bumbum para cumprir desafio

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

A digital influencer Geisy Arruda entrou na onda do "Desafio do papel higiênico". Uma brincadeira que já viralizou nas redes sociais entre os artistas e anônimos e para 'vencer' o desafio, a pessoa tem que fazer o rolo de papel dar "cambalhotas" no bumbum, sem deixar cair.

Geisy postou nos stories do Instagram as suas tentativas. "Comecei a saga do papel higiênico", escreveu. Antes de concluir o desafio, ela ainda postou um vídeo mostrando a dificuldade que teve para finalizar. Outras artistas também tentaram equilibrar o papel higiênico no bumbum, entre elas, a funkeira Valesca Popozuda, que cumpriu o desafio em dose dupla.