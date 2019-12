Cleo exibe bumbum empinado de fio-dental e rebate admirador que 'babou' em foto

Cleo Pires voltou a sensualizar nas redes sociais, com fotos de fio-dental na piscina. Com o bumbum para cima, a atriz mostrou as curvas e deixou os seguidores babando.

Um deles quis dar aula sobre "a mulher perfeita", e foi prontamente rebatido por Cleo: "A mulher perfeita é assim natural é autêntica, cada vez mais te admiro.", escreveu o seguidor, enquanto a atriz rebateu: "eu não sou natural".

Na quinta-feira (26), Cleo também causou ao postar fotos de biquíni, ostentando as curvas alguns meses após enfrentar críticas pelo ganho de peso. "O choro é livre", escreveu ao compartilhar os cliques.