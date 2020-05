Monja Coen fala sobre novo mundo após pandemia do novo coronavírus

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

A Monja Coen, em entrevista ao site UOL, nesta segunda-feira (11), disse que as pessoas devem aprender a viver de acordo com a nova realidade, pois, acredita que existirá um novo mundo após a pandemia do novo coronavírus.

"Tínhamos uma ideia de segurança que essa pandemia tirou. Agora, há novas possibilidades, a Terra não vai para trás, não volta ao que era antes, nunca voltaremos a ser o que éramos antes", refletiu.

Ao falar sobre a experência diante desse novo acontecimento no mundo que transformou a vida das pessoas de forma inesperada, a monja comentou sobre a importância em viver um dia de cada vez, com equilíbrio. "Todo dia é uma novidade. Como construímos esse instante é agora, nesse presente. Se estou ansioso, desesperado, com medo, chegarei com essas sensações. Mas com equilíbrio posso chegar melhor. Respirem conscientemente".

Monja Coen é uma referência no zen budismo brasileiro. Ela tem um canal no Youtube, onde fala sobre espiritualidade, qualidade de vida e questões humanas e sociais. A monja tem mais de 1 milhão de inscritos no canal.