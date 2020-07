Religiosa surta e agride funcionário homossexual em rodoviária

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Não sei mais oque pensar de Lrv pic.twitter.com/NQRIwyhPkH — Félix (@Felixbrandalise) June 29, 2020

Uma mulher surtou e armou barraco em uma rodoviária de São Lucas, em Rio Verde, a 330 km de Cuiabá, no Mato grosso. Ela chegou a fazer comentários homofóbicos e de ódio ao afirmar que era serva de Deus e um funcionário de uma agência de transporte precisava morrer.

Segundo o IG, a mulher chegou a quebrar equipamentos do estabelecimento com um bastão afirmando que acima dela "só Deus ". Nas imagens registradas por passageiros que estavam no local durante a agressão é possível ver o homem correndo e pedindo para que a mulher se afastasse.

"Não vou bater na senhora", dizia o rapaz enquanto ela o arrastava pela camisa."Você é homem ou você é viado?", questionou a agressora. A Polícia Militar foi chamada para conduzir a mulher para a Delegacia Judiciária Civil. Um Boletim de Ocorrência foi registrado contra ela.