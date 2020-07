Suspeito confessa ter arrancado dedos de idosa para sacar dinheiro

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Um casal de idosos foi assassinado e os suspeitos foram presos nesta terça-feira (07) ao tentaram fugir com o carro das vítimas. O caso aconteceu em Rondônia e aterrorizou a população por conta da brutalidade que foi executado.

De acordo com o Sistema Globo, os suspeitos eram inquilinos dos idosos e atraíram as vítimas para o imóvel com intuito de cometer o crime. A idosa, Dionélia Gioacometti, foi a primeira a ser assassinada na manhã de domingo (05). Ela esteve na residência para verificar um suposto vazamento na pia dos inquilinos, mas levou um golpe na cabeça e ao cair no chão foi amordaçada e estrangulada até a morte. Neste momento, o homem cortou 4 dedos de Dionélia e os levou no bolso para tentar sacar o dinheiro da vítima em uma agência bancária, mas não conseguiu.

Ainda de acordo com a publicação, o criminoso voltou para casa e atraiu Eldon Mai, o esposo de Dionélia. O idoso entrou no imóvel e foi atacado com um golpe de enxada na cabeça. Os corpos de Dionélia e Eldon foi enterrados em uma rodovia na cidade de Chupinguaia, ainda em Rondônia.

Durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na estrada, o suspeito estava com a esposa e a filha no carro das vítimas tentando sair da cidade. Ele confessou o crime e indicou onde teria enterrado os idosos. A esposa do suspeito foi presa após a polícia descobrir que havia um mandado de prisão contra ela em aberto.

A Polícia Civil continua investigando o caso.

Foto: Divulgação