Felipe Castanhari é acusado de 'furar olho' de Bruno Sutter e Nyvi Estephan rebate

Desde que o youtuber Felipe Castanhari e a apresentadora Nyvi Estephan assumiram o namoro, alguns seguidores passaram a acusar Felipe de ter "furado o olho" de Bruno Sutter, famoso por "Hermes e Renato".

Nyvi e Bruno terminaram o noivado meses antes da apresentadora ser escalada como repórter do BBB20. E internautas passaram a compartilhar fotos de Felipe Castanhari ao lado do casal, na época em que os dois estava juntos. Também repercutiram um comentário de 2016 em que Felipe diz que é apenas amigo de Nyvi, afirmando que ela é casada com Bruno Sutter.

No Twitter, Nyvi resolveu dar um basta aos comentários e se pronunciou sobre o assunto, afirmando que tanto ela e Felipe, como Bruno Sutter, iniciaram os novos relacionamentos somente após o término, e que não houve traição de nenhuma das partes.

Confira abaixo alguns dos comentários e fotos que estavam circulando na internet sobre a situação: