Bruno Gagliasso posa com os 3 filhos pela 1ª vez e Giovanna se emociona: 'nem nos melhores sonhos'

Giovanna Ewbank fez uma homenagem ao marido, Bruno Gagliasso, ao comemorar o Dia dos Pais com uma foto do ator ao lado dos três filhos do casal: Titi, Bless e Zyan, na capa da revista Ela, do jornal O Globo.

A apresentadora se declarou: "Nunca na minha vida, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia teria uma família tão maravilhosa como a minha. E tudo partiu de um sonho, que acreditem, não era meu, mas do cara mais incrível que eu conheci nessa vida, que se tornou meu namorando, depois meu marido e hoje o pai dos meus filhos, anjos que a vida me deu! E quando digo que o sonho era dele, é pq me lembro como se fosse ontem, ainda nos nossos primeiros beijos que Bruno me disse sem pudor algum “Meu sonho me é casar, construir uma família e ter muitos filhos pela casa. Eu nasci pra isso, nasci pra ser pai.” E hoje olhando pra trás vejo como meu marido, pai dos meus filhos conquistou tudo o que queria, e ainda por cima me deu de presente um sonho que eu não havia sonhado, mas que sem dúvidas é o melhor que a alguém pode ter. Obrigada meu amor, por ser esse pai dedicado, persistente, presente e amoroso! Eu sei que você é o melhor pai que você pode ser! TE AMO, TE AMAMOS! Feliz dia dos pais, pai de 3!!!".

Na publicação, Bruno Gagliasso falou sobre os desafios de ser pai, a luta antirracista em que se engajou, e também conta como foi o processo de começar uma família, que a início não era planejada.

Ele explicou que a adoção de Titi foi algo a princípio inesperado: "Foi fruto de um encontro durante uma viagem a trabalho (ao Malawi, na África) da minha mulher. O convite partiu das duas e, por meio dessa proposta, pude me sentir pai”, disse ele, que conta que a filha passou a pedir dois irmãos: “um da barriga e outro do coração”. Em seguida, os dois decidiram atender em parte o pedido da menina: "Dessa vez, fomos conhecer o nosso filho”, disse ele, se referindo a Bless. Poucos meses depois, o casal foi surpreendido com a gravidez de Zyan.

Na entrevista completa, Bruno também fala sobre a luta antirracista: "Não quero que os meus filhos sejam os únicos negros dentro de um restaurante".