Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank levam fotógrafa para sala de parto e causam polêmica

Ontem, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso mostraram pela primeira vez o rosto do filho, Zyan, que nasceu na quarta (8) e no post marcaram a fotógrafa., que acabou sendo muito criticada.

Isso porque em tempo de pandemia os hospitais estão restringindo a entrada de pessoas nas unidades sem que haja extrema necessidade. No caso dos partos, geralmente o hospital permite apenas um familiar, geralmente o pai. Mas os atores conseguiram uma exceção, o que revoltou outras mães.

“Absurdo! Eu liguei dois dias antes do meu parto pra me certificar se já estava liberado e a resposta que tive foi: não, devido à pandemia! Expliquei que seria minha irmã a fotógrafa, que mora comigo, e mesmo assim não liberaram. Meu marido, o acompanhante, teve que fazer as fotos foi calor da emoção”, disse uma internauta.

“Não faço nem questão de fotógrafo, mas pelo menos que meus pais pudessem ficar comigo até a hora do parto! Um absurdo o que estão fazendo com as grávidas, ou melhor, com as grávidas que não são famosas!”, disse outra.

A fotógrafa Daniela Justus se defendeu nas redes sociais. “Fiz meu trabalho como faria para todo e qualquer cliente que conseguisse uma autorização com a maternidade”, disse.

A maternidade Perinatal se manifestou em nota após a polêmica: “A Perinatal informa que sua política atual de não autorizar a presença de fotógrafos na sala de parto está mantida. Um gestor de uma de nossas unidades abriu uma exceção e autorizou a entrada de um fotógrafo que apresentou um teste negativo para Covid-19, o que está em desacordo com o nosso protocolo. O referido fato está sendo devidamente apurado para a adoção das devidas medidas disciplinares”.