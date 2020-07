Giovanna Ewbank mostra rostinho do filho pela 1ª vez em ultrassom 3D

Amazonas precisa respirar

Giovanna Ewbank compartilhou com os seguidores nesta sexta-feira (3) uma foto do momento em que fazia um ultrassom 3D, deixando à mostra o rostinho do filho pela primeira vez.

Mãe de Chissomo e Bless, a apresentadora está prestes a dar à luz e ela e o pai das crianças, Bruno Gagliasso, escolheram um nome 'diferentão para o mais novo herdeiro: Zyan.

V"Tá chegando...38 pra 39 semanas. Nós estamos ansiosos pra te receber Zyan! Ver sua carinha. Seus irmãos não veem a hora de te abraçar e te “apertar” como eles mesmos dizem, rsrs. Você vai se apaixonar perdidamente por eles, pq eles são só amor à sua espera. E eu e seu pai, não preciso nem dizer, já te amamos sem nem mesmo te conhecer...pode vir conhecer sua família amorzinho.".